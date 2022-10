Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 ottobre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre 2022

Tra Viola e Gabriele cresce una sintonia sempre maggiore. Eugenio dice a Ornella di essere preoccupato per l’incolumità di Viola e chiede alla dottoressa di intercedere con sua figlia per convincerla ad accettare la scorta.

Anche Ornella e Raffaele credono che Viola abbia bisogno della scorta, ma la ragazza prenderà una sofferta decisione che potrebbe mettere la parola fine al suo matrimonio. Chi ha tentato di uccidere Marina e Roberto è sempre più deciso a portare avanti il folle piano di vendetta.

Spoiler Un posto al sole: a Marina è accaduto qualcosa?

Diego è sempre più sensibile al fascino di Lia e intanto il mistero che lega la ragazza a palazzo Palladini inizia a diradarsi. Malgrado i sentimenti per Eugenio siano immutati, Viola, seppur con grande sofferenza, appare pronta ad immaginare la propria vita lontana dal marito. Nunzio si prodiga per trovarle il miglior centro di disintossicazione, Chiara avrà un duro confronto con una persona che l’ha molto delusa.

Manuela tesse intorno a Niko una rete fatta di leggerezza e amorevoli premure suscitando il disappunto di Serena, che non vede di buon occhio questo avvicinamento. Chiara per risolvere fino in fondo il suo problema con la droga dovrà affrontare una difficile decisione che potrebbe portarla lontana da Napoli.

Alla vigilia della sua partenza per il Salone nautico, Marina, dopo una violenta discussione, non risponde più al telefono: le sarà accaduto qualcosa di inquietante? Per riavvicinarsi a Niko, Manuela passa molto tempo con Jimmy, ma a Micaela non sta bene. Le due gemelle iniziano a litigare sotto gli occhi di Serena e Filippo, che faticheranno a gestire la situazione. Suggestionato da Mariella, Samuel si convince che Nunzio voglia rubargli il posto da chef al Vulcano.