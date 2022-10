Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 ottobre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre 2022

Marina realizza con crescente angoscia di essere precipitata in un vero e proprio incubo dal quale non sarà affatto facile venir fuori. Manuela aiuterà Jimmy in una delicata e tenera decisione di carattere sentimentale e avrà così l’opportunità di incassare la gratitudine di Niko e far crescere la loro complicità. Grazie a un “appuntamento al buio” organizzato da Guido e Mariella, Sasà potrebbe trovare un conforto e di incoraggiamento nelle parole di una persona che lui stima molto.

Manuela continua a essere molto presente nella vita di Niko e Jimmy, ma crescono le tensioni tra lei e Micaela tanto da spingere quest’ultima a sferrarle un colpo basso. Roberto riceve una lettera che ha il sapore di un addio. I dubbi e le pene sentimentali di Cerruti forniranno a Michele lo spunto per affrontare in radio un argomento molto attuale e solo apparentemente più leggero.

Spoiler Un posto al sole: Lia verrà scoperta?

Viola cerca di conquistare una nuova quotidianità, Antonio, malgrado sia circondato dall’affetto dei nonni e della madre, stenta ad abituarsi al nuovo equilibrio familiare. Dopo le parole di Micaela, come si comporterà Niko con Manuela? E quali ripercussioni avranno le sue scelte su Jimmy? Mastro Peppe continua a corteggiare Giulia, ma una piccola scoperta durante i lavori di ristrutturazione del seminterrato di Alberto potrebbe inaspettatamente fornire un indizio su un mistero che dura da decenni.

Lia origlia Mastro Peppe e Alberto che parlano dello spazio vuoto nascosto dietro una parete del seminterrato e nottetempo decide di saperne di più, ma qualcuno potrebbe scoprirla. La partenza di Chiara per la riabilitazione è imminente e Nunzio chiede consiglio a Rossella per fare alla fidanzata una sorpresa indimenticabile. Mentre avrà modo di conoscere meglio Damiano, Viola dovrà far fronte, insieme a Raffaele ed Ornella, all’umore di Antonio, sempre più ombroso per la decisione della madre di non vivere più con Eugenio.

Per Chiara e Nunzio arriva il momento di partire, ma dirsi addio non sarà facile. Mentre Lia vede sempre più ridotta la sua possibilità di agire indisturbata, e anche Jimmy e Bianca decidono di improvvisarsi investigatori.