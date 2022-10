Un posto al sole, anticipazioni 21 ottobre 2022: ciao CHIARA!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 21 ottobre 2022

Venerdì 21 ottobre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una certa difficoltà nell’agire indisturbati, dei mini-detective e il momento della partenza!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Ultime scene per Chiara (Alessandra Masi) per la quale giunge il momento di partire, con Nunzio (Vladimir Randazzo) che la accompagnerà a destinazione; dirsi addio, tuttavia, sarà difficile. Per Lia (Giuliana Vigogna) non è più così facile agire indisturbata. Intanto, per motivi diversi, anche Jimmy (Gennaro De Simone) e Bianca (Sofia Piccirillo) si improvviseranno investigatori!