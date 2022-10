Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 ottobre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre 2022

Ferri continua a trovare inspiegabile la sparizione di Marina. Nunzio ritorna a Napoli dopo aver lasciato Chiara al centro di disintossicazione e cerca conforto nell’amicizia di Rossella che lo sostiene suscitando il nervosismo di Riccardo.

Continuano ad emergere tratti sempre più folli nella personalità di Fabrizio. Ferita dalla freddezza di Niko, Manuela si decide a chiarire con lui e scopre il vero motivo per cui lui la sta tenendo così a distanza.

Spoiler Un posto al sole: caccia al tesoro e… ai fantasmi!

Malgrado il tentativo di Niko di blandirlo, Jimmy, turbato da quanto emerso dal duro litigio tra Manuela e Micaela, avrà una reazione imprevedibile. Marina è ancora prigioniera della follia di Fabrizio. Con grande sorpresa di Viola, Damiano troverà il modo di restituire il sorriso ad Antonio.

Roberto ha un’intuizione: secondo lui Marina non si è allontanata di sua volontà. Mentre Jimmy si ostina a non avere più rapporti con la madre, Niko è consapevole che Micaela si muoverà legalmente e allerta Alberto per una strategia di difesa. Mentre i bambini continuano a indagare sul fantasma, grazie ai lavori nel seminterrato Mastro Peppe e Alberto scoprono che effettivamente c’è un vano segreto in cui qualcuno, in passato, si è nascosto.

Irene e Camillo proseguono la loro divertente caccia ai fantasmi a Palazzo, Lia cerca l’occasione giusta per intrufolarsi nel seminterrato. Cerruti, alle prese con un nuovo spasimante via chat, cercherà di capire che aspetto abbia il suo misterioso interlocutore, che però sembra un po’ sfuggente.