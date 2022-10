Un posto al sole, anticipazioni 27 ottobre 2022: fantasmi, vani segreti e grandi intuizioni!

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 27 ottobre 2022

Giovedì 27 ottobre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’intuizione, un vano segreto e una caccia ai fantasmi!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) inizia a intuire che Marina (Nina Soldano) potrebbe non essersi allontanata spontaneamente. Jimmy (Gennaro De Simone) continua a non voler più avere rapporti con sua madre Micaela (Gina Amarante), intanto Niko (Luca Turco) pensa che quest’ultima finirà per muoversi legalmente e avvisa Alberto (Maurizio Aiello) in merito alla costruzione di una strategia difensiva.

I piccoli della soap proseguono nelle loro indagini sul fantasma del palazzo, intanto i lavori nel seminterrato permettono a Peppe (Federico Torre) e Alberto (Maurizio Aiello) di scoprire che in effetti c’è un vano segreto in cui qualcuno si è nascosto in passato.