Un posto al sole anticipazioni: Manuela scoprirà lo “scherzetto” di Micaela con Niko?

Il ritorno a Un posto al sole di Micaela e Manuela Cirillo (entrambe interpretate da Gina Amarante) ha messo in luce un elemento nuovo nel rapporto tra le gemelle: le due stavolta non sono mica tanto unite e, anzi, risultano sempre più distanti per via dei rapporti che le legano – in modo assai diverso – a Niko (Luca Turco).

Eh sì: Manuela non ha mai dimenticato il giovane Poggi e sta cercando di riavvicinarsi a lui nonostante il lutto attraversato dal ragazzo, mentre Micaela è interessata soprattutto a salvaguardare il legame con Jimmy (Gennaro De Simone) e dunque – com’è stato ben spiegato proprio nelle più recenti puntate – vede una minaccia nel fatto che sua sorella possa far coppia con il padre di suo figlio. Una circostanza, questa, che se si verificasse potrebbe escluderla di fatto dalla vita del bambino.

Spoiler Un posto al sole: Micaela e Manuela, furioso litigio… e torta rovinata!

E così, come avete visto, Micaela ha giocato d’astuzia: si è presentata allo studio legale e senza tanti giri di parole ha fatto capire a Niko che Manuela è ancora innamorata di lui. Ovviamente, questa svolta produrrà delle conseguenze e quindi la rinnovata amicizia che stava fiorendo tra Niko e Manuela finirà per risentirne. Ma la verità su quanto combinato da Micaela verrà a galla molto presto…

Turbata dall’evidente freddezza di Niko, nelle puntate di Upas della prossima settimana Manuela vorrà chiarire con lui e a stretto giro scoprirà il motivo per il quale lui è improvvisamente così cambiato. Neanche a dirlo, a quel punto tuoni e fulmini saranno inevitabili!

Come avrete già immaginato, ci sarà una furiosa lite tra le gemelle e lo scenario dell’alterco sarà la prima festa di compleanno della piccola Elisabetta Sartori: le due si affronteranno e, urtando Serena (Miriam Candurro), provocheranno la caduta e il disfacimento della torta! A quel punto, la Cirillo senior si infurierà e caccerà via sia Micaela che Manuela!

Ma la questione rimane aperta, con Jimmy che non vorrà più avere rapporti con la madre e Niko che temerà una nuova escalation legale da parte di Micaela! Come andrà a finire?