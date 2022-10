Un posto al sole anticipazioni: riecco CINZIA!

La notizia – che vi anticipiamo in anteprima – è che nei prossimi mesi a Un posto al sole rivedremo alcuni volti amati del passato: al momento non possiamo fornirvi maggiori particolari ma pensiamo che alcune novità in divenire troveranno interesse nel pubblico. E non mancheranno neanche ruoli totalmente nuovi, cosa di cui avremo sentore già dalla prossima settimana.

Veronica Mazza torna a Un posto al sole nei panni di Cinzia Maiori

Parlando di ritorni, tra i personaggi che tra qualche tempo rivedremo ce n’è uno che mancava da un po’ ma che – quando c’è – si inserisce sempre nel migliore dei modi nelle trame più leggere della soap partenopea di Rai 3. Nello specifico, parliamo di Cinzia Maiori, come sempre interpretata da Veronica Mazza.

È stata la stessa attrice a segnalare tramite social il suo rientro. E così apprendiamo che Cinzia avrà a che fare sicuramente con Guido (Germano Bellavia), Mariella (Antonella Prisco), Cotugno (Walter Melchionda) e Cerruti (Cosimo Alberti).

Come mai la Maiori rifarà capolino nelle vicende di Upas? Prossimamente lo scopriremo…