Un posto al sole anticipazioni: Riccardo e Rossella, cala il gelo? Lui sempre più geloso…

A Un posto al sole, Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati) erano riusciti a ritrovarsi dopo le molte questioni causate dalla ex di lui, Virginia (Desiree Noferini). Eppure la pace sembra essere durata piuttosto poco, perché già da un po’ il lato ombroso del dottor Crovi è tornato a prevalere.

Eh sì. Avrete certamente notato che la presenza amichevole di Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) nella vita di Rossella ha indisposto parecchio Riccardo, dando luogo a un nuovo ciclo di “freddezza” verso la sua amata. Questa situazione pare che andrà peggiorando nelle prossime puntate di Upas, perché la gelosia del medico rifarà capolino e provocherà nuovi aspri litigi tra i due!

Spoiler Un posto al sole: Silvia e Michele, si parla di divorzio

Michele (Alberto Rossi), che continua a non essere del tutto convinto riguardo a Riccardo, prenderà la palla al balzo per dire alla figlia cosa pensa del suo boyfriend; Nunzio cercherà invece di stare accanto alla sua amica e di aiutarla a risolvere la situazione, ma Rossella vorrà affrontare da sola l’ennesimo scoglio che si è creato con il fidanzato. Ci riuscirà?

In tutto questo, Rossella dovrà anche affrontare emotivamente un nuovo step nel rapporto ormai terminato tra i suoi genitori: le anticipazioni indicano infatti che, sul finire di questa settimana, “Silvia (Luisa Amatucci) si deciderà a parlare a Michele di un argomento molto delicato“. E, come avrete probabilmente già intuito, l’argomento in oggetto è il divorzio…