Un posto al sole: Viola porta via le sue cose da casa di Eugenio, anticipazioni

Spoiler Un posto al sole: Viola ed Eugenio, si mette male

Tra anticipazioni, voci di corridoio e rumor vari, sembra sempre più chiaro che a Un posto al sole la situazione tra Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) non si risolverà a breve. Anzi, i due sembrano sempre più lontani nonostante la continua mediazione di Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo)…

Le cose tra i due coniugi peggioreranno ulteriormente nelle puntate di Upas in onda la prossima settimana, visto anche che Viola subirà il furto della sua auto (che era nel parcheggio davanti alla scuola). Un’intimidazione? Quel che è certo è che questo furto avrà un “effetto domino” nella crisi Viola-Eugenio.

Trame Upas: Viola libera casa di Eugenio, starà da Raffaele e Ornella

Insomma, il dramma della Bruni junior – iniziato con la sparatoria che ha portato alla morte di Susanna – sembra non avere fine, tanto che i suoi cari – dopo quello che è successo – ricominceranno a insistere affinché lei accetti la scorta proposta da Nicotera. Sappiamo bene che Viola da quell’orecchio non vuole sentire, ma stavolta – stando agli spoiler – potrebbe finire per accettare.

I problemi però non termineranno qui, perché a quel punto Viola porterà via dalla casa coniugale tutte le cose sue e del piccolo Antonio (Eduardo Scafora) e le trasferirà a Palazzo Palladini, segno inequivocabile che tra lei ed Eugenio le cose stavolta si mettono molto ma molto male! Matrimonio agli sgoccioli? Nelle soap mai dire mai, ma ormai è palese che la nostra protagonista vivrà quanto meno una “fase da single”…