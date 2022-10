Una vita, anticipazioni 1 e 3 ottobre 2022: pranzo a casa Rubio, non tutti ci saranno…

Anticipazioni puntata 1462 di Una vita di sabato 1 e lunedì 3 ottobre 2022

Alla pensione, durante una discussione politica di fronte a un caffè, Aurelio chiama in cerca di Ramon per chiedergli di incontrarlo in privato. Genoveva non si nasconde più e palesa la sua gravidanza davanti alle signore. Complice José Miguel, Ramon dice una bugia a Lolita sulla destinazione dei suoi soldi: li presterà a Josè Miguel per saldare i suoi debiti di gioco. Dori comunica a Felipe di voler mettere la loro storia in stand-by.

Fervono i preparativi a casa Rubio per ospitare i Sacristan: l’incontro serve soprattutto a Guillermo per chiedere a Hortensia il permesso di corteggiare Azucena. Tuttavia, al pranzo si presentano solo Inma e il nipote senza Pascual, cosa che non piace a Hortensia.