Una vita, anticipazioni 11 e 12 ottobre 2022: Genoveva rischia la vita per via di Aurelio

Anticipazioni puntata 1467 di Una vita di martedì 11 e mercoledì 12 ottobre 2022

Provocato da Genoveva, Aurelio sta per farla fuori ma interviene Marcelo, in grado di farlo ragionare. Casilda tenta di spingere Dori e Felipe a rivedersi per ulteriori chiarimenti. I sospetti di Guillermo sono confermati da Liberto: Jeronimo Lopez-Saldana ha corrotto i giudici del provino di Azucena. Spinto da Inma, Pascual cerca di avvicinarsi a Hortensia ma riesce solamente a offenderla.

Con velate minacce a Lolita, Aurelio fa pressing su Ramon e gli ordina di eliminare David. Quest’ultimo e Valeria, pronti alla partenza, salutano Pascual e Lolita. Mentre stanno andando via, però, David viene rapito da Bautista e da uno scagnozzo sotto gli occhi di Valeria. All’azione prende parte di soppiatto anche Fidel.