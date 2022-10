Una vita, anticipazioni 15 e 17 ottobre 2022: Lolita in ospedale, attacco di panico!

Anticipazioni puntata 1470 di Una vita di sabato 15 e lunedì 17 ottobre 2022

Dopo avere fatto fuori Aurelio Quesada, Rodrigo va da Valeria per rivolgerle un ultimo saluto e le augura il meglio. Gli abitanti di Acacias, intanto, parlano tra loro della strana morte di Aurelio, ciò mentre Marcelo appare molto provato e presenta le sue dimissioni a Genoveva. Lolita capisce che Ramon stava per eliminare David e le viene un attacco di panico; Ramon la porta in ospedale, mentre Fidel resta con Exposito e decide di liberarlo a condizione che non racconti niente di quanto è successo.

David rientra a casa e può finalmente riabbracciare Valeria, con la quale ora inizierà una nuova vita. Dori rivela a Felipe che era lui l’oggetto dei suoi studi; il legale reagisce malissimo. Hortensia chiede a Pascual di mantenere segreta la loro storia, ma l’uomo non accetta le sue motivazioni.