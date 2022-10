Una vita, anticipazioni dal 17 al 22 ottobre 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 17 a sabato 22 ottobre 2022:

David torna a casa e riabbraccia Valeria, felice di poter finalmente iniziare una nuova vita con lei. Dori confessa a Felipe che era lui l’oggetto dei suoi studi e l’avvocato reagisce con rabbia. Hortensia chiede a Pascual di mantenere segreta la loro relazione, ma l’uomo non accetta le sue motivazioni.

Lolita, appena dimessa dall’ospedale, insiste a fare domande a Fidel e Ramon, ma non ottiene alcuna risposta e si infuria sempre di più con loro. Genoveva cerca in tutti i modi di convincere Marcelo a restare al suo servizio, ma il maggiordomo sembra non voler sentire ragioni ed è determinato a lasciare Acacias subito dopo il funerale di Aurelio. Dori ha continui capogiri e Felipe si mostra sinceramente preoccupato per lei.

Hortensia fa di tutto per mantenere segreta la relazione con Pascual, ma fatica a resistere all’attrazione che sente per lui. Inma sente la mancanza della sua terra e Guillermo decide di farle una sorpresa per rallegrarla: organizzerà ad Acacias la replica di una festa tradizionale valenciana.

Spoiler Una vita: la partenza di David e Valeria

I vicini di Acacias fanno le condoglianze a Genoveva per la morte di Aurelio, ma è evidente che la vedova non è così addolorata. David dice a Ramon che non gli serba rancore e lo sprona a lasciarsi la brutta vicenda alle spalle. Fidel, al contrario di Ramon, è deciso a portare avanti l’operazione contro gli anarchici.

Hortensia e Pascual continuano a incontrarsi di nascosto e per poco non vengono sorpresi da Jacinto. Luzdivina chiede a Marcelo di restare a servire nella casa, ma lui sembra inamovibile. Alodia e Ignacio si preparano per traslocare e Maruxina si mostra sempre più scontrosa nei confronti del medico.

Valeria e David si preparano a partire per gli Stati Uniti, entrambi elettrizzati per la nuova vita che li attende. Con l’aiuto dei vicini, Guillermo organizza per Inma una falla, per farla sentire a casa e rallegrarla, e la donna, colta di sorpresa, si emoziona. Ramon racconta alla nuora che Fidel continua a essere implicato in operazioni losche e pericolose e Lolita, preoccupata, parla con l’uomo. Alodia e Ignacio si trasferiscono nella nuova casa, con grande gioia di Josè Miguel e Bellita. Su insistenza di Luzdivina, Marcelo ci ripensa e decide di rimanere ad Acacias. Felipe aiuta Dori, affinché possa rimanere nella sua stanza in soffitta fino a che non avrà finito di scrivere la sua tesi.

Valeria e David lasciano Acacias, salutati con affetto dai vicini. Jacinto scopre con grande sorpresa che i suoi concittadini lo vogliono come nuovo sindaco del loro paese. Rosina tende una trappola a Hortensia e riesce finalmente a coglierla in flagrante tra le braccia di Pascual. Azucena annuncia a Guillermo che farà un provino per una compagnia di ballo di Parigi, gettando il giovane nello sconforto.