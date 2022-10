Una vita, anticipazioni 18 e 19 ottobre 2022: Felipe preoccupato per Dori

Anticipazioni puntata 1471 di Una vita di martedì 18 e mercoledì 19 ottobre 2022

Lolita è stata appena dimessa dall’ospedale ma rivolge ancora domande a Fidel e Ramon; quando non riesce a ottenere alcuna risposta da loro, si arrabbia sempre di più. Genoveva tenta di convincere Marcelo a restare a lavorare da lei, ma l’uomo appare deciso a lasciare Acacias subito dopo le esequie di Aurelio. Dori ha continuamente capogiri e Felipe si mostra sinceramente preoccupato per lei.

Hortensia fa tutto il possibile per mantenere segreta la storia con Pascual, ma fa fatica a resistere all’attrazione che sente per lui. A Inma manca la sua terra e Guillermo decide di farle una sorpresa per rallegrarla: intende organizzare ad Acacias la “copia” di una festa tradizionale valenciana.