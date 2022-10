Una vita, anticipazioni 20 e 21 ottobre 2022: Genoveva non è mica tanto addolorata!

Anticipazioni puntata 1472 di Una vita di giovedì 20 e venerdì 21 ottobre 2022

I vicini di Acacias rivolgono le loro sentite condoglianze a Genoveva per la dipartita di Aurelio, ma la Salmeron non è mica tanto addolorata! David spiega a Ramon che non gli serba rancore e lo spinge a lasciarsi la brutta vicenda alle spalle. Fidel, al contrario di Ramon, sembra ancora intenzionato a proseguire l’operazione contro gli anarchici.

Hortensia e Pascual si incontrano ancora di nascosto e per poco non vengono sorpresi da Jacinto. Luzdivina chiede a Marcelo di rimanere a servire nella casa, ma lui non vuole sentire ragioni. Alodia e Ignacio sono in procinto di traslocare e Maruxina si mostra sempre più scontrosa nei confronti del medico.