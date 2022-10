Una vita, anticipazioni 22 e 24 ottobre 2022: addio David e Valeria!

Anticipazioni puntata 1474 di Una vita di sabato 22 e lunedì 24 ottobre 2022

Valeria e David se ne vanno per sempre da Acacias, salutati con affetto da amici e vicini. Jacinto scopre sorpreso che i suoi concittadini lo stanno acclamando come nuovo sindaco del loro paese. Rosina tende una trappola a Hortensia e la coglie in flagrante tra le braccia di Pascual. Azucena comunica a Guillermo che sosterrà un provino per una compagnia di ballo di Parigi, gettando il giovane nello sconforto.

Fidel, a cui risuonano in mente le parole di Lolita, libera il giovane anarchico che teneva prigioniero a condizione che scompaia dalla circolazione; il ragazzo tuttavia non mantiene la promessa e, insieme a un complice, organizza un agguato in un vicolo di Acacias: Fidel viene dunque ferito gravemente da un colpo di pistola. Marcelo decide di rimanere al servizio di Genoveva, che poi riceve una visita inattesa: giunge ad Acacias Gabriela, sua figlia.