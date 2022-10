Una vita, anticipazioni 22 ottobre 2022: Felipe decide di aiutare Dori!

Anticipazioni puntata 1473 di Una vita di sabato 22 ottobre 2022

Valeria e David sono ormai in procinto di partire per gli Stati Uniti, entrambi felicissimi per la nuova vita che li aspetta. Con l’aiuto dei vicini, Guillermo organizza per nonna Inma una falla, per farla sentire a casa e rallegrarla; lei ne è molto sorpresa e si emoziona.

Ramon spiega a Lolita che Fidel è tuttora coinvolto in operazioni losche e pericolose; lei, in ansia, parla con l’uomo. Alodia e Ignacio si trasferiscono nella nuova abitazione, con grande entusiasmo da parte di Josè Miguel e Bellita. Spinto da Luzdivina, Marcelo alla fine decide di restare ad Acacias. Felipe aiuta Dori, in modo che possa rimanere nella sua camera in soffitta fino a quando non avrà terminato di scrivere la sua tesi.