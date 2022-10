Una vita, anticipazioni 25 e 26 ottobre 2022: Fidel viene portato in ospedale ma…

Anticipazioni puntata 1475 di Una vita di martedì 25 e mercoledì 26 ottobre 2022

Dopo l’aggressione, Fidel viene portato in ospedale ma sta molto male, tanto che Ignacio fa capire a Lolita e a Ramon che la cosa potrebbe finire male. Genoveva, dopo aver incontrato, la figlia Gabriela, le chiede di fermarsi a vivere con lei; Marcelo è però molto sospettoso e teme che la nuova arrivata sia un’avventuriera in cerca di soldi. Rosina sorprende Pascual e Hortensia in atteggiamenti affettuosi e le due sorelle iniziano così a litigare.

Pascual svela a Liberto e Rosina di avere una storia con Hortensia e di volerla rendere pubblica, se non fosse che Hortensia si oppone. Jacinto deve decidere se accettare di essere sindaco del suo paese e Fabiana cerca di fargli coraggio. Azucena cerca di convincere la madre a lasciarla partire per Parigi, dove l’aspetta un provino in una compagnia di ballo.