Una vita, anticipazioni 29 ottobre e 2 novembre 2022: Marcelo offre soldi a Higinio

Anticipazioni puntata 1478 di Una vita di sabato 29 ottobre e mercoledì 2 novembre 2022

A Dori giunge un messaggio di Felipe, che la vuole incontrare quanto prima. La donna non sa cosa pensare, ma Felipe vuole solamente rivolgerle le congratulazioni per la sua tesi e augurarle il meglio. Dopo avere ascoltato casualmente una conversazione telefonica tra Ignacio e la sua amante Maria Luisa, Alodia decide di seguire il marito e li sorprende insieme. Fabiana dona a Casilda un biglietto della lotteria, sperando sia fortunato: è il numero 15415, quello sognato da Servante.

Azucena sta per partire per Parigi e saluta la famiglia e Guillermo. Marcelo offre del denaro a Higinio, il fratello di Luzdivina, affinché vada via da Acacias. Fidel viene operato e l’intervento ha successo, ma le condizioni dell’uomo sono ancora critiche.