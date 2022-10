Una vita, anticipazioni 4 e 5 ottobre 2022: Genoveva fa una proposta segreta a Rodrigo

Anticipazioni puntata 1463 di Una vita di martedì 4 e mercoledì 5 ottobre 2022

Aurelio chiede a Rodrigo che i chimici vengano aiutati a realizzare il gas; in cambio, lui troverà il modo di eliminare David, che così non ostacolerà il rapporto tra lui e Valeria. In seguito, sempre Aurelio ricatta Ramon insinuandogli di essere a conoscenza della sua attività con Fidel e che, se non uccideranno David, spiffererà tutto ai giornali. Felipe chiede spiegazioni a Dori, che però non riesce ad essere sincera con lui.

Hortensia vede Pascual e gli chiede infuriata spiegazioni sulla sua assenza alla cena. L’uomo resta sorpreso da tale reazione e a quel punto parla a Liberto della scenata. Genoveva rivolge una proposta in segreto a Rodrigo e lui accetta. Più tardi, la donna appare molto preoccupata dopo aver ricevuto una telefonata misteriosa da Bilbao…