Una vita, anticipazioni 8 e 10 ottobre 2022: Felipe tronca con Dori

Anticipazioni puntata 1466 di Una vita di sabato 8 e lunedì 10 ottobre 2022

Ignacio salva Genoveva e Marcelo parla dell’accaduto ad Aurelio, il quale reagisce piuttosto male e appena può attacca la moglie. David pensa che Rodrigo voglia far fuori Aurelio e rivela i suoi sospetti a Valeria. Quando poi il chimico va dai due per spingerli a partire il più presto possibile, sembra confermare i sospetti di David.

Nel corso del provino di Azucena al Teatro Real, Guillermo rimane piuttosto colpito da un uomo che si avvicina a uno dei giurati. In seguito, la ragazza scopre di non essere stata selezionata. Dori e Felipe si vedono per parlare della loro situazione ma, quando lei gli fa capire di non voler rinunciare ai suoi progetti lavorativi per diventare sua moglie, lui decide di chiudere ogni rapporto.