Una vita, anticipazioni dal 2 al 5 novembre 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da mercoledì 2 a sabato 5 novembre 2022:

Azucena, in partenza per Parigi, si congeda dalla famiglia e da Guillermo. Marcelo offre dei soldi a Higinio, il fratello di Luzdivina, affinché lasci la città. Fidel viene operato e l’operazione ha successo, ma le condizioni dell’uomo sono ancora critiche.

Higinio continua a ricattare la sorella, chiedendole di aiutarlo a svaligiare le case dei vicini. Marcelo, quando lo scopre, lo minaccia con una pistola. Dopo avere scoperto il tradimento di Ignacio, Alodia se ne va di casa e si presenta alla porta di Bellita e José Miguel. Genoveva presenta ufficialmente Gabriela alle vicine; quando tornano dalla passeggiata, la figlia si offre di prepararle una tisana e ci versa qualcosa di nascosto. Appena Genoveva va a letto, Gabriela fa una telefonata misteriosa.

Spoiler Una vita: Jacinto saluta tutti e lascia Acacias

Hortensia mette da parte le sue remore e bacia Pascual davanti a tutti. Azucena torna di sorpresa ad Acacias e Guillermo non potrebbe essere più felice. Servante, Fabiana e Casilda scoprono di avere vinto il primo premio della lotteria. Mentre Lolita veglia su Fidel in ospedale, il poliziotto si sveglia finalmente dal coma.

Dori propone a Felipe di andare a Ginevra con lei e l’avvocato, pur titubando, le promette che ci penserà. Hortensia racconta a Liberto il suo segreto riguardo al padre di Azucena e Rosina la incita a fare altrettanto con Pascual. Ignacio, disperato, chiede perdono ad Alodia, ma lei gli dice che tra loro è finita. Genoveva ha un altro malore e Gabriela insiste nel volerla accudire personalmente. Luzdivina si infuria con Marcelo per essersi intromesso tra lei e Higinio, ma poi capisce le sue intenzioni e lo ringrazia per l’aiuto. Fidel continua a migliorare, ma Lolita non si allontana un attimo dal suo capezzale, dando adito a dicerie sul loro rapporto che fanno indispettire Ramon; più tardi la donna confida al suocero che vorrebbe far tornare Moncho ad Acacias, ma lui la spiazza proponendole invece di andare insieme a Cabrahigo!

Uno strano malessere si è impossessato di Genoveva, che si sente sempre più debole e indisposta. La responsabile di tale situazione è Gabriela, che finge di prendersi cura della madre avvelenandola poco alla volta. Fabiana dice a Casilda che secondo lei Lolita è innamorata di Fidel, ma Ramon non approva che la nuora abbia un altro uomo e si dimentichi di Antonito. Dopo aver parlato con Casilda, Alodia si rende conto di essersi comportata male con tutti perché voleva essere all’altezza di Ignacio.