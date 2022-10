Una vita, anticipazioni dal 24 al 29 ottobre 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 24 a sabato 29 ottobre 2022:

Fidel, tormentato dalle parole di Lolita, libera il giovane anarchico che teneva prigioniero, a patto che questi sparisca dalla circolazione; il ragazzo, però, non mantiene la promessa e, insieme a un compagno, organizza un agguato in un vicolo di Acacias nel corso del quale Fidel viene ferito, forse mortalmente, da un colpo di pistola. Marcelo decide di restare al servizio di Genoveva. La donna, in seguito, riceve una visita inaspettata: arriva ad Acacias Gabriela, sua figlia.

Dopo l’aggressione, Fidel viene ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono gravi, tanto che Ignacio consiglia a Lolita e a Ramon di non farsi troppe illusioni. Genoveva incontra la figlia Gabriela e le chiede di rimanere a vivere con lei. Marcelo esprime le sue riserve sulla ragazza a Luzdivina, chiedendosi se non sia un’avventuriera in cerca di soldi. Rosina sorprende Pascual e Hortensia in atteggiamenti affettuosi e le due sorelle finiscono col litigare.

Spoiler Una vita: Jacinto saluta tutti e lascia Acacias

Pascual rivela a Liberto e Rosina di avere una relazione con Hortensia e di volerla rendere pubblica, ma Hortensia si oppone. Jacinto deve decidere se accettare l’incarico di sindaco del suo paese e Fabiana cerca di fargli coraggio. intanto Azucena cerca di convincere la madre perché la lasci partire per Parigi, dove l’attende un provino in una compagnia di ballo.

L’arrivo di Gabriela desta gran curiosità tra i vicini di Acacias. Azucena supera il provino e a breve dovrà trasferirsi a Parigi. Liberto cerca di convincere Pascual a mettere da parte l’orgoglio e parlare con Hortensia. Luzdivina incontra il fratello Higinio, che le chiede un aiuto economico; Marcelo li osserva da lontano. Josè Miguel vede di nuovo Ignacio ad Acacias e, sospettoso, gli chiede se ha un’amante; il medico ovviamente nega tutto.

Jacinto fa un sogno illuminante e decide di accettare l’incarico di sindaco. Lolita, nonostante l’arrabbiatura e la delusione, rimane a vegliare Fidel in ospedale, pregando che si risvegli. Dori decide di rinunciare alla borsa di studio e consegna la sua tesi a Felipe, chiedendogli di perdonarla.

Jacinto lascia per sempre Acacias, salutato con affetto da amici e signori. Dopo aver spiegato le ragioni per cui l’ha abbandonata da piccola, Genoveva chiede perdono a Gabriela e le due si abbracciano. Luzdivina si confida con Marcelo, che si offre di aiutarla a trovare un lavoro per il fratello Higinio. Si scopre che Hortensia nasconde un segreto: è una madre nubile, poiché ha concepito Azucena nel peccato e il padre è morto al fronte prima che la desse alla luce. In assenza di reazioni da parte di Felipe alla lettura della tesi, Dori è di nuovo pronta a lasciare Acacias. Fidel si risveglia e confida a Lolita e Ramon che a sparargli sono stati gli anarchici; le sue condizioni restano però critiche e la consulta medica decide che dovrà essere operato, ma Ignacio mette in chiaro che l’intervento è molto rischioso e potrebbe portarlo alla morte.

Dori riceve un messaggio di Felipe, che la vuole vedere al più presto. La donna non sa che cosa pensare, ma Felipe vuole solo congratularsi con lei per la sua tesi e augurarle il meglio. Dopo avere ascoltato per caso una conversazione telefonica tra Ignacio e la sua amante María Luisa, Alodia decide di seguire il marito e li sorprende insieme. Fabiana regala a Casilda un biglietto della lotteria con la speranza che le porti fortuna: è il numero 15415, quello sognato da Servante.