Fidel Soria di Una vita rischierà di morire, anticipazioni

Anche quando mancheranno pochissimi episodi al gran finale, Una Vita non rinuncerà ad alcune storyline drammatiche. Una di queste avrà per protagonista Fidel Soria (Alejandro Siguenza), visto che l’alto funzionario di polizia rischierà di morire. Un risvolto che porterà anche Lolita (Rebeca Alemany) al centro della scena…

Una Vita, news: Lolita scopre ciò che Ramon e Fidel hanno fatto

Come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza, la tensione esploderà nel momento in cui Ramon Palacios (Juanma Navas) confesserà a Lolita ciò che lui e Fidel hanno fatto per cercare di debellare gli anarchici dalla città. Ovviamente, la bottegaia subirà uno shock non appena capirà che il suocero e il poliziotto si sono resi partecipi dell’omicidio di Fausto Salazar (Aitor Campo) e di quelli di altri anarchici, tant’è che non potrà fare a meno di rimproverare Ramon, al quale sottolineerà che sconterà il suo peccato all’inferno.

Nonostante questo, la donna troverà il coraggio di parlare anche con Fidel e, oltre a dargli modo di intendere di provare per lui un interesse che va oltre l’amicizia, gli chiederà di smetterla con i suoi atti criminali. Un consiglio che, seppur titubante, Soria deciderà di seguire, andando incontro ad un potenziale fatale destino…

Una Vita, trame: Fidel gravemente ferito!

Eh sì: Fidel deciderà infatti di liberare un giovane anarchico che stava torturando, non appena il “malcapitato” accetterà di lasciare la città con il primo treno in partenza. Il criminale farà però soltanto finta di adeguarsi all’accordo, dato che poi raggiungerà Soria nel vicolo di calle Acacias con un complice, che gli sparerà in pieno petto.

Immediatamente soccorso da Fabiana (Inma Perez Quiros), da Ramon e dalla disperata Lolita, Fidel verrà portato d’urgenza in ospedale, dove potrà contare anche sulle cure del dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres). Anche se il marito di Alodia (Abril Montilla) riuscirà a salvarlo, il responso sarà tutt’altro che buono…

Una Vita, spoiler: Fidel è ancora in pericolo di vita!

Possiamo infatti anticiparvi che il personale medico dell’ospedale non riuscirà ad estrarre alcuni pezzi della pallottola dal corpo di Fidel. I pezzi in questione potrebbero spostarsi da un momento all’altro procurandogli immediatamente la morte: una diagnosi che preoccuperà tantissimo Lolita, che non si staccherà nemmeno per un attimo dal capezzale di Fidel.

A un certo punto, Fidel si sveglierà ma ignorerà il pericolo che corre, ciò mentre Lolita spererà che l’uomo possa farcela e abbia la possibilità di redimersi da tutti gli errori che ha commesso. Non resta quindi che attendere le prossime puntate per capire come terminerà questa complicatissima trama…