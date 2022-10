Una Vita anticipazioni: Higinio ricatta Luzdivina!

Spoiler Una vita: il ricatto del fratello di Luzdivina

Nel corso delle ultimissime puntate di Una Vita, i telespettatori italiani avranno modo di conoscere Higinio Suarez (Esteban Ciudad), il fratello minore della cuoca Luzdivina (Noelia Marlò). Anche se quest’ultima farà di tutto per aiutarlo, l’ultimo arrivato non esiterà a ricattare la sorella. Scopriamo insieme per quale ragione…

Una Vita, news: Luzdivina e il difficile rapporto con Higinio

Già sapete che Higinio si metterà in contatto tramite epistola con Luzdivina appena uscirà di prigione, dove è stato rinchiuso per alcuni furti commessi. Di primo acchito, la donna cercherà di aiutare il fratello nascondendo inizialmente al maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) la sua vera identità, ma col trascorrere dei giorni la situazione diventerà a dir poco insostenibile.

Oltre a rifiutare a più riprese di trovarsi un lavoro rispettabile, Higinio vorrà avere dalla sorella sempre più soldi e le parlerà di un amico con cui entrerà presto in affari. Anche in questo caso, la nuova attività del ragazzo sarà del tutto illegale…

Una Vita, spoiler: Higinio ricatta Luzdivina

Eh sì: anche se avrà ricevuto tantissimo soldi da Marcelo per lasciare Acacias, Higinio metterà Luzdivina al corrente del fatto che lui e il suo amico intendono svaligiare tutti gli appartamenti dei residenti del civico 38 del quartiere. Ovviamente la cuoca non vorrà proprio saperne di assecondare i piani del consanguineo, che diventerà minaccioso e le farà presente che, anche senza la sua complicità, porterà avanti il suo piano.

Proprio per questo, Higinio spronerà Luzdivina a comunicargli gli orari di uscita e di ritorno dei signori dal palazzo, ma la donna sarà irremovibile a riguardo e non gli darà alcun indizio utile per aiutarlo. La situazione, decisamente controversa, spingerà Marcelo ad intervenire…

Una Vita, trame: Marcelo punta una pistola contro Higinio

Possiamo infatti anticiparvi che, anche se non sarà stato messo al corrente da Luzdivina dei propositi di furto del parente, Marcelo affronterà a muso duro Higinio e arriverà a minacciarlo con una pistola, sottolineando che non esiterà a sporcarsi le mani di sangue per difendere la Suarez.

Appena vedrà l’arma puntata contro di lui, Higinio se la darà a gambe levate, dando l’impressione che non tornerà mai più ad Acacias. Ma sarà davvero così oppure il ladro si farà ancora vivo con Luzdivina?