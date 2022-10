Spoiler Una vita: l’addio di Jacinto

Prima del finale di Una Vita, i telespettatori italiani della telenovela avranno modo di assistere ad una decisione che prenderà il simpatico portinaio Jacinto (Jona Garcia). L’uomo deciderà infatti di lasciare il quartiere di Acacias, dopo che riceverà una vantaggiosa offerta di lavoro nel suo paese natale. Scopriamo insieme di che cosa si tratta…

Una Vita, spoiler: ecco perché Jacinto va via

L’ultima storyline di Jacinto partirà dal momento in cui i suoi vecchi compaesani si metteranno in contatto con lui per chiedergli di diventare il loro sindaco. Anche se sarà molto legato al quartiere in cui avrà conosciuto la moglie Marcelina (Cristina Platas), della quale in fondo sarà ancora innamorato nonostante l’abbia abbandonato per rinchiudersi in convento, Jacinto si confronterà con la cugina Casilda (Marita Zafra) su tale possibilità e, alla fine, deciderà di accettarla.

Nel giro di qualche giorno, Jacinto comunicherà quindi la notizia a tutti i residenti di Acacias, che organizzeranno una piccola riunione nel rione per salutarlo con i dovuti modi. Ovviamente, il più dispiaciuto per la sua partenza sarà Servante (David V. Muro), date tutte le avventure tragicomiche che avranno vissuto insieme, ma persino l’altezzosa Alodia (Abril Montilla) vorrà partecipare ai saluti generali.

Con la partenza, Jacinto uscirà quindi definitivamente di scena oppure farà nuovamente capolino almeno per l’episodio finale della telenovela? Non ci resta che aspettare per scoprirlo…