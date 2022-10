Una vita in pausa-ponte per l’ultima volta. Quando riprende con le ultime puntate?

È in corso il ponte di Ognissanti, che quest’anno in diverse parti d’Italia viene anche “baciato” da condizioni meteo particolarmente favorevoli per la stagione. Televisivamente parlando, questo ponte sarà anche l’ultimo in cui ci troveremo a parlare della telenovela Una vita: come già sapete, la soap spagnola di Canale 5 terminerà per sempre sabato 12 novembre, per poi lasciare spazio al ritorno di Terra Amara.

Tornando al ponte, oggi (31 ottobre) e domani (1° novembre) le vicende di Acacias si prendono l’ultima pausa di programmazione prima del gran finale del 12 novembre. Le ultime puntate torneranno in onda mercoledì 2 novembre e poi si andrà spediti verso il capolinea che risolverà tutte le vicende attualmente in svolgimento.

Sempre in questi due giorni di ponte, non ci sarà neanche il consueto appuntamento con Uomini e donne, mentre Un altro domani – eccezionalmente – inizierà un po’ prima del solito (intorno alle 16,20) e quindi avrà una durata maggiore rispetto al consueto.