Uomini e donne anticipazioni: Alessandro fa nuove conoscenze

Da qualche mese, i telespettatori di Uomini e Donne hanno imparato ad affezionarsi ai cavalieri del trono senior, figure semplici e genuine che si sono man mano fatte spazio nelle dinamiche principali del talk show dei sentimenti di Mediaset condotto da Maria De Filippi.

In particolare, ad aver monopolizzato nelle ultime settimane l’attenzione di pubblico e opinionisti sono stati Alessandro e Pinuccia, una coppia di corteggiatori che ha vissuto per un certo periodo di tempo in simbiosi l’avventura nella trasmissione di Canale 5, salvo incappare in seguito in alcune incomprensioni che hanno contribuito a scalfire la solidità di questa unione.

Nuove pretendenti per Alessandro di Uomini e donne

Come abbiamo visto, Alessandro ha dimostrato in più di un’occasione di non essere più interessato a riallacciare i rapporti con Pinuccia, la quale non ha digerito di buon grado la decisione del cavaliere.

Lo strascico di questa vicenda i quali strascichi continuerà a trascinarsi anche nelle prossime puntate del dating show più famoso d’Italia, che prossimamente registrerà l’arrivo a centro studio di nuove pretendenti pronte a corteggiare Alessandro. Inutile dire che Pinuccia apparirà abbastanza seccata quando verrà a conoscenza dell’”harem” creatosi intorno all’ormai ex fidanzato, divenuto ormai un’icona della longeva trasmissione di Maria De Filippi…