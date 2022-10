Uomini e donne anticipazioni: Federica, due corteggiatori per lei

Continua l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne. Nelle prossime puntate della trasmissione, come vedremo, protagonista a centro studio sarà la tronista Federica Aversano, la quale, dopo aver eliminato definitivamente il corteggiatore Giuseppe, deciderà di concentrarsi in particola sulla conoscenza di due pretendenti.

Il primo è Federico, giovane molto avvenente che in un primo momento aveva deciso di abbandonare il parterre salvo vedersi richiamare dalla Aversano, evidentemente molto interessata a lui. Il secondo è Stefano, una new entry che immediatamente stregherà la tronista casertana, la quale deciderà di portarlo subito in esterna.

Uomini e donne, trono classico: news su Lavinia Mauro

Copione leggermente dissimile invece per quanto riguarda la collega di trono Lavinia Mauro, in queste settimane apparsa abbastanza in difficoltà nell’approcciarsi con i diversi pretendenti scesi in studio appositamente per lei. La donna prossimamente sarà impegnata in esterna con Alessio, il quale è tra i pretendenti favoriti della tronista.

Peccato però che il rapporto tra i due sia tutt’altro che sereno dato che, nel corso dell’uscita, litigheranno aspramente continuando in seguito il diverbio a centro studio davanti agli attoniti opinionisti. Come andrà a finire? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì su Canale 5.