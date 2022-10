Uomini e donne anticipazioni: Gemma e Tina, nuovo scontro?

Le ultime vicissitudini amorose di Gemma Galgani testimoniano la seconda giovinezza della dama piemontese nel salotto di Uomini e Donne, il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Dopo un paio di edizioni alquanto complesse a causa dell’emergenza coronavirus, ora la Galgani ha avuto la possibilità di tornare a frequentare numerosi corteggiatori che, chi più e chi meno, hanno lasciato il segno nel cuore della corteggiatrice originaria di Torino, da ormai più di dieci anni alla ricerca dell’anima gemella.

Spoiler Uomini e donne: Gemma e le nuove battute taglienti di Tina

Come vedremo nelle prossime puntate dello show di Canale 5, Gemma, fresca della brusca chiusura dei rapporti con il cavaliere Roberto, riceverà l’inaspettata visita di un nuovo corteggiatore, che subito attirerà le sue simpatie.

Neanche a dirlo, il nuovo pretendente dovrà fare immediatamente i conti con le sagaci quanto taglienti battute dell’opinionista Tina Cipollari, che non mancherà di avvertire la new entry riguardo ai difetti della “nemica”. Tutto questo porterà a un aspro battibecco in studio tra Gemma e Tina, la quale accuserà la settantaduenne di non essere affatto attratta verso il nuovo corteggiatore.

Sarà vero? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì ogni pomeriggio a partire dalle 14.45.