Uomini e donne anticipazioni: Maria chiede spiegazioni a Riccardo

Spoiler Uomini e donne: le ultime su Riccardo Guarnieri

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri tornerà al centro dei pettegolezzi a causa della sua volontà di tornare alla carica con Federica Aversano, la giovane tronista del percorso classico della trasmissione (che nelle scorse settimane già aveva ricevuto numerose avances da parte del cavaliere originario di Taranto).

Stando alle anticipazioni, benché richiamato in precedenza da Maria De Filippi per spronarlo a prendere una decisione definitiva della sua avventura nel salotto più famoso d’Italia, il Guarnieri sembrerà far orecchie da mercante quando alla fine di un ballo si avvicinerà alla tronista casertana stuzzicando la curiosità di pubblico e opinionisti.

Neanche a dirlo, la padrona di casa chiederà immediatamente spiegazioni a Riccardo, il quale si giustificherà asserendo che non si sarebbe mai permesso di invitare la donna a ballare con lui. Maria – non contenta – incalzerà il cavaliere, accusandolo di aver provato ad approcciarsi con Federica seppur ultimamente gli era stato chiesto di scegliere definitivamente tra trono classico e over.

L’uomo non ci starà alle insinuazioni della conduttrice e le risponderà affermando che se un domani dovesse venire meno alla sua parola meriterebbe senza indugio di essere allontanato dal programma. Come andrà a finire?