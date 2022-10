Spoiler Uomini e donne: Tina torna a stuzzicare Pinuccia

Rispetto alla scorsa stagione, al momento a Uomini e donne sembrano essere diminuiti i momenti a centro studio di Pinuccia, la vispa dama senior che aveva intrecciato una turbolenta relazione con il novantenne Alessandro (verso il quale, pur provando un forte sentimento, non era mai voluta andare oltre un semplice rapporto di amicizia).

Quest’anno, a eccezione delle prime puntate, sono decisamente mancati i siparietti tra Pinuccia e la sua nemica giurata Tina Cipollari ma, a quanto pare, nelle prossime puntate le due rivali torneranno a cantarsele di santa ragione davanti a un pubblico incredulo!

News Uomini e donne, trono over: Pinuccia lascia lo studio…

Eh sì perché, come raccontano le anticipazioni, tutto comincerà quando Pinuccia verrà stuzzicata come al solito dalla Cipollari, che da tempo sembra aver trovato nella corteggiatrice di Vigevano una vittima perfetta, a volte migliore anche della storica Gemma Galgani. Pinuccia però in questa occasione sembrerà non accettare di buon grado i punzecchiamenti dell’opinionista, reagendo in maniera del tutto inaspettata di fronte alle provocazioni della donna.

La dama infatti scoppierà repentinamente in lacrime, uscendo turbata dallo studio e rendendo necessario l’intervento di Maria De Filippi, la quale provvederà a calmare la situazione e a “mediare” con Tina affinché conceda una tregua alla sua avversaria. Quanto durerà?