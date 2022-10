Uomini e donne anticipazioni: Riccardo e Roberta si sono rivisti ma…

News su Riccardo Guarnieri di Uomini e donne

Prossimamente nelle puntate di Uomini e Donne le luci dei riflettori saranno puntate ancora una volta sul cavaliere del trono over Riccardo Guarnieri, il quale, nelle registrazioni precedenti, è uscito in esterna con Roberta Di Padua. I due, appena seduti a centro studio, dichiareranno di essersi baciati ma, allo stesso tempo, smorzeranno gli entusiasmi del pubblico ammettendo che la loro uscita è stata fatta in totale amicizia e ciò che c’è stato dopo non deve illudere chi vorrebbe rivederli insieme.

Roberta, inoltre, si prenderà la scena anche quando la sua rivale Ida Platano annuncerà l’ennesimo ritorno di fiamma con Alessandro Vicinanza, il quale solamente pochi giorni fa l’aveva lasciata per cominciare una frequentazione la Di Padua.

Le due donne finiranno per affrontarsi in un aspro faccia a faccia: un duro confronto che richiederà l’intervento delle altre dame per calmare gli animi. Nonostante ciò, le anticipazioni indicano che continueranno a volare stracci e che la pace non sembrerà regnare, visto che, com’è solito in questi casi, la guerra è soltanto rimandata. Appuntamento dunque alle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.