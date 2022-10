Uomini e donne anticipazioni: tornano Biagio e Caterina

Occhio a quello che accadrà prossimamente a Uomini e Donne, il fortunato talk show di Mediaset in onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana di Canale 5. I prossimi appuntamenti, infatti, registreranno il ritorno negli studi Titanus di Roma di una storica coppia che nella scorsa edizione ha appassionato pubblico e opinionisti come poche fino a quel momento.

Si tratta di Biagio Buonomo e Caterina Corradini, conosciutisi proprio nel salotto di Maria De Filippi dove, col passare del tempo e sotto gli occhi degli opinionisti, hanno visto sbocciare il proprio amore. I due hanno da poco celebrato le loro nozze e in studio hanno raccontato dettagli e particolari riguardo al loro matrimonio, che ha visto la partecipazione anche di personaggi legati al programma.

I due non mancheranno altresì di commentare la situazione in studio di Riccardo Guarnieri, al quale domanderanno se davvero provi ancora dei sentimenti nei confronti di Ida Platano. L’uomo, benché titubante, risponderà di no, scoppiando in seguito in lacrime di fronte ai neo sposi. Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.