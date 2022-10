Verissimo, anticipazioni e ospiti di sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022

(Comunicato stampa) Il 22 e il 23 ottobre, alle ore 16.30, doppio appuntamento con Verissimo.

Sabato

Qualche settimana fa Dodi Battaglia ha fatto preoccupare i suoi fan per un malore avuto in concerto a Bologna. Sabato, il mitico chitarrista dei Pooh, sarà a Verissimo per raccontare cosa sia successo e come stia adesso.

Silvia Toffanin accoglierà, inoltre, Stefania Orlando, che sta affrontando la separazione dal marito Simone. E ancora, Simona Cavallari, tra le protagoniste della serie “Viola come il mare” e, a vent’anni di distanza dalla pubblicazione di quello che fu un vero caso editoriale, “Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire”, la scrittrice Melissa Panarello.

Infine, a Verissimo due attrici brillanti, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, insieme a teatro nello spettacolo “Il marito invisibile”.

Domenica