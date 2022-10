Vincenzo Malinconico avvocato d’insuccesso: cast, trama, anticipazioni della fiction di Rai 1

Dopo il successo di Imma Tataranni, da giovedì 20 ottobre su Rai 1 arriva una nuova fiction intitolata Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso che vede protagonista Massimiliano Gallo nei panni di un personaggio molto singolare destinato a conquistare il pubblico.

Fiction Vincenzo Malinconico: la trama

Nato nel 2007 dalla penna dello scrittore partenopeo Diego De Silva, Vincenzo Malinconico non ha di certo bisogno di presentazioni per milioni di lettori; l’uomo è un avvocato semi-serio, semi-disoccupato e semi-divorziato alle prese con una vita precaria su ogni fronte: amoroso, familiare, lavorativo ed economico. Malgrado tutto, Vincenzo non si lascia abbattere e affronta le proprie sventure con la sua solita nota di leggerezza che lo ha sempre contraddistinto dagli altri, trovando quasi sempre il lato positivo in ogni situazione.

La sua ex moglie Nives – una brillante psicologa – si è rifatta una vita con un architetto ma non l’ha dimenticato del tutto e così ogni tanto tra i due si riaccende la scintilla della passione. Un tira e molla che confonde Vincenzo, il quale spera ancora di poter riunire la sua famiglia soprattutto per i loro due figli: il diciottenne Alfredo e la ventiduenne Alagia (quest’ultima nata da una precedente relazione della sua ex); questo suo desiderio viene però prontamente distrutto da Nives, la quale non ha nessuna di tornare con lui. Ma quando l’uomo inizia una piacevole conoscenza con la bella collega Alessandra Persiano, la donna gli farà capire che non è disposta a farsi da parte…

Completamente arreso alla sua vita sgangherata, la grande occasione per Malinconico arriva quando viene chiamato d’ufficio a difendere un certo Mimmo ‘O Burzone, un camorrista su cui pende un’accusa molto grave. In un primo momento, Vincenzo vorrebbe rifiutarsi di difenderlo, ma si lascia convincere dalla figlia dell’uomo, Brooke, che gli ricorda molto sua figlia. Un caso molto particolare che gli darà modo di conoscere Amodio Tricarico, un surreale “tuttofare” della malavita che da un momento all’altro si autoproclama suo braccio destro e non lo lascia più, nella buona e nella cattiva sorte.

Serie tv Vincenzo Malinconico: il cast

Quattro prime serate – coprodotte da Rai Fiction e Viola Film – dirette dal regista Alessandro Angelini e che vedono nel cast, accanto a Massimiliano Gallo, tanti volti noti come Teresa Saponangelo (Nives, ex moglie di Vincenzo), Francesco Cavallo e Chiara Celotto (i figli di Vincenzo e Nives), Lina Sastri (Assunta, madre di Nives ed ex suocera di Vincenzo), Denise Capezza (la bella avvocatessa Alessandra Persiano, nuova fiamma di Vincenzo), Giovanni Ludeno (Espedito Lenza, vecchio amico di Vincenzo), Francesco di Leva (Amodio Tricarico, tuttofare della camorra), Michele Placido (Ugo Maria Starace Tarallo), Gianfelice Imparato (Romolo Sesti Orfeo) e tantissimi altri.

La saga letteraria di Vincenzo Malinconico ad oggi è composta da sei libri e la prima stagione si ispira ai romanzi “Non avevo capito niente”, “Mia suocera beve” e “Divorziare con stile”. La serie tv è ambientata in Campania, principalmente a Salerno, ma anche in Costiera Amalfitana, Cetara e Vietri, Cava De’ Tirreni, Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Gli interni, invece, sono stati girati a Roma.