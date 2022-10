Fiction Viola come il mare, trama quarto episodio

Anticipazioni quarta puntata della fiction Viola come il mare, in onda su Canale 5 in prima serata venerdì 21 ottobre 2022:

Viola è intenzionata a concedersi un weekend romantico con Raniero ma le cose si mettono male, tra un fastidioso raffreddore, l’intricato omicidio della ristoratrice Luisa Palazzo e uno strano clima in redazione. Quando tutto sembra risolto, Viola dovrà comunque rinunciare.

Francesco Demir continua a indagare per conto suo sui trafficanti, ma non intende frequentare ancora Farah; si attiva per cercarla esclusivamente quando la ragazza fugge dal centro di accoglienza. Intanto, mentre indaga sul tentato omicidio dell’avvocato Graziosi, Viola scopre qualcosa di importante sul conto dell’amica e collega Tamara. Infine, comprende che è giunto il momento di parlare a Raniero della sua malattia, ma gli eventi precedono le sue intenzioni.