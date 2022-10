Fiction Viola come il mare, trama terzo episodio

Anticipazioni terza puntata della fiction Viola come il mare, in onda su Canale 5 nella prima serata di venerdì 14 ottobre 2022:

Demir prosegue le sue indagini sul traffico di esseri umani, ma Farah non sembra sapere molto. Le indagini sulla morte di un imprenditore, nel frattempo, coinvolgono un giornalista di punta di Sicilia Web News. Mentre la redazione è in subbuglio, Viola è felice accanto a Raniero, il quale cerca di aiutarla nella ricerca del padre: infatti proprio grazie a lui scopre che sua madre aveva fatto una visita a Palermo pochi anni prima; non ne sapeva niente, ma forse è la chiave per rintracciare suo padre. Mentre Demir si trova a indagare sulla morte di un uomo investito da un pirata della strada, l’attrazione tra lui e Farah cresce.