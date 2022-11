Una nuova puntata di Amici è pronta a tornare in onda oggi pomeriggio su Canale 5. Il talent, condotto da Maria De Filippi, ci aspetta alle 14.00. Vediamo insieme cosa succederà.

Ci sarà la gara cover giudicata da Cristiano Malgioglio, il quale metterà in ultima posizione gli allievi Niveo e Ascanio. Un’altra gara, basata sull’improvvisazione del brano “Imagine”, verrà giudicata dal direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, il quale si troverà poi a dover giudicare una sfida che vedrà protagonista l’allievo Piccolo G.

Esattamente come per il canto, vedremo poi una gara di ballo giudicata dal coreografo Froz. Non solo, ci saranno anche i rappresentati delle emittenti radiofoniche più importanti d’Italia, i quali ascolteranno gli inediti degli allievi di canto e poi valuteranno se trasmetterli o meno in radio.

Avremo modo di vedere anche alcuni momenti molto divertenti tra Cristiano Malgioglio e la maestra di ballo Alessandra Celentano, e un altro che vedrà come protagonisti i ragazzi e una serie di palloncini. Ospite di puntata l’artista Marco Mengoni. Questo e molto altro andrà in onda oggi pomeriggio, alle 14.00, sulla rete ammiraglia Mediaset, con la conduzione di Maria De Filippi.