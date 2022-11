Amici, anticipazioni puntata di domenica 13 novembre 2022

Una nuova puntata di Amici è pronta a tornare in onda oggi pomeriggio, alle 14.00, su Canale 5. Maria De Filippi, con i professori e gli allievi, ci farà compagnia in questa domenica pomeriggio. Andiamo a scoprire insieme cosa succederà.

Partiamo con il dirvi che per gli allievi ci sarà una prova molto importante: sia i cantanti e sia i ballerini si esibiranno davanti ad una commissione, la quale dovrà decretare chi meriterà maggiormente di esibirsi nel corso della finale del talent “Tú sí que vales“. Per quanto riguarda la commissione di canto vedremo protagonisti il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, Stash e Michele Bravi, mentre per il ballo ci sarà la coreografa Irma De Paola.

Amici: gli ospiti di oggi

La commissione di danza e di canto vedrà le esibizioni dei ragazzi e deciderà che a meritarsi l’esibizione a Tú sí que vales sarà per il canto Aaron e per il ballo Gianmarco.

Ci sarà poi una gara di improvvisazione di danza, giudicata dalla professionista Giulia Pauselli e dimostrata dall’ex allievo Samuele, protagonista delle passate edizioni. Vedremo poi i rappresentati delle emittenti radiofoniche e anche una serie di compiti assegnati sia dal professor Rudy Zerbi che dalla maestra Alessandra Celentano.

Ospiti di puntata le cantanti Giorgia e Alessandra Amoroso e la conduttrice Belen Rodriguez. Questo dunque e molto altro andrà in onda oggi (domenica 13 novembre) alle 14.00 sulla rete ammiraglia Mediaset.