Beautiful, anticipazioni 18 novembre 2022: Eric manda Quinn da Carter per una “consegna”…

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 18 novembre 2022

Wyatt (Darin Brooks) avverte la madre di non rovinare le cose con Eric (John McCook), dopo averla sorpresa parlare da sola con Carter (Lawrence Saint-Victor). Eric deve difendersi dall’interrogatorio di Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang): l’uomo rivendica il diritto di vivere la sua vita personale come meglio crede. Eric prova a forzare la mano di Quinn (Rena Sofer) spedendola da Carter per consegnargli un documento riservato di lavoro.