Beautiful, anticipazioni 19 novembre 2022: Quinn e Carter capiscono… e si baciano!

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 19 novembre 2022

Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) sono preoccupati per Eric (John McCook) e non credono alle sue spiegazioni. I due sono turbati dopo averlo trovato da solo a casa e si innervosiscono all’idea che Quinn (Rena Sofer) sia fuori e non a far compagnia al marito. Sia a Carter (Lawrence Saint-Victor) che a Quinn, intanto, è evidente che quello di Eric è stato uno stratagemma per creare l’occasione adatta perché finiscano a letto. In effetti, i due arrivano a baciarsi.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha avvisato Paris (Diamond White) di tenere alta la guardia con Sheila (Kimberlin Brown) in circolazione, ma la Buckingham esorta Finn (Tanner Novlan) ad aprirsi con lei circa i suoi veri sentimenti verso la madre biologica. Tra l’altro, Paris ha una fantasia ad occhi aperti in cui Finn la bacia…