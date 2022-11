Beautiful, anticipazioni dal 21 al 26 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 21 a sabato 26 novembre 2022

Katie è preoccupata per Eric perché teme che lui si accontenti di una relazione malsana per paura di rimanere solo. Quinn confida a Shauna che Eric le ha dato il permesso di andare a letto con Carter.

Eric mette in guardia Carter: anche se va a letto con Quinn, lei resta la signora Forrester e lui non deve in alcun modo considerarla sua e aggiunge che nessuno deve venire a sapere del loro accordo, specialmente Ridge.

Brooke e Katie parlano di Eric e Quinn, e Katie dice di avere la sensazione che nella vita di Eric stia succedendo più di quanto lui non dica. Che Eric abbia ripreso in casa Quinn senza una spiegazione, è un mistero che Brooke e Ridge vogliono chiarire e per questo chiedono a Justin di indagare su Quinn.

Beautiful, trame italiane: Justin segue Quinn…

Katie cerca di sapere di più sul fatto che Eric abbia ripreso in casa Quinn senza una spiegazione, e ne parla direttamente con Eric che si mostra però molto reticente. Quinn e Carter si baciano con il consenso di Eric, che, non potendo soddisfare sessualmente la moglie, lascia che sia Carter a farlo purché nessuno lo sappia.

Finn e Steffy sono entusiasti di avere accolto in casa loro Paris, che si occupa dei bambini e ha un carattere comunicativo e ottimista. Non sanno che lei inizia a nutrire un’attrazione nei confronti di Finn. Intanto Hope, Thomas e Douglas trascorrono il pomeriggio insieme.

Thomas è felice di vedere il sorriso sul volto di Hope, che finalmente ha potuto ricongiungersi a Liam anche grazie a lui. Lei lo ringrazia per quello che ha fatto e tutti e due si dichiarano grati per il loro nuovo rapporto di amicizia. Ridge e Katie si chiedono cosa ci sia dietro lo strano comportamento di Eric e Quinn.

Paris annuncia a Steffy e a Finn che andrà via da casa loro. Quinn va all’appuntamento con Carter, ma a pedinarla c’è Justin: insospettito dallo strano comportamento del padre, Ridge ha infatti ingaggiato Justin per spiare Quinn, e lo dice a Katie.