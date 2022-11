Beautiful, anticipazioni 25 novembre 2022: Ridge a Justin, “devi spiare Quinn”

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 25 novembre 2022

Ridge (Thorsten Kaye) ha un incarico per Justin Barber (Aaron D. Spears): chiedendogli di essere l’uomo senza scrupoli che ha assistito a lungo Bill (Don Diamont) nei suoi crimini, gli dice di spiare Quinn (Rena Sofer). Ridge vuole essere informato qualora Justin scopra che la matrigna manchi in qualche modo di rispetto ad Eric (John McCook). Intanto Carter (Lawrence Saint-Victor) e Quinn sono decisi a viversi la libertà che Eric ha concesso loro, sebbene consapevoli di dover mantenere le apparenze in pubblico. Infine, Katie (Heather Tom) esorta Eric a rivelarle il motivo della sua palese tristezza.