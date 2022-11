Beautiful, anticipazioni 5 novembre 2022: Sheila sviene di fronte a Finn, ma sarà vero?

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 5 novembre 2022

Proprio quando Steffy e Finn si sono chiariti, l’improvvisa visita di Sheila al figlio rischia di rovinare tutto. Il medico insiste che la Carter gli stia lontana, ma Sheila sviene durante la discussione. Preoccupato, mentre chiama i soccorsi, Finn la chiama “mamma”. Steffy è certa che Finn abbia capito che Sheila non possa far parte delle proprie vite, ma Ridge e Brooke sono più realisti: il fatto che sia sua madre crea un legame che Finn potrebbe non essere in grado di spezzare, anche perché ha solo sentito parlare dei crimini di Sheila e non ha mai vissuto di persona la sua follia.

Finn informa Steffy che Sheila è in ospedale e non può nasconderle che fosse nuovamente a casa loro. Intanto è evidente che Sheila abbia solo finto il malore per avvicinarsi a Finn. Eric ha ascoltato Quinn dichiarare a Shauna di essere pronta a rinunciare alla passione e all’intimità fisica pur di stare accanto al marito. Quinn poi rivela ad Eric di essersi confidata con Shauna. L’uomo non è arrabbiato, ma, anzi, affranto per non poter ripagare con passione l’amore della moglie.