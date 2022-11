Beautiful, anticipazioni 9 novembre 2022: Sheila ha in serbo un trucco…

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 9 novembre 2022

Durante la discussione con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), di nascosto Sheila (Kimberlin Brown) inizia a manipolare i macchinari, in modo da far sembrare che i suoi parametri vitali stiano peggiorando. Paris (Diamond White) offre a Finn (Tanner Novlan) la propria amicizia e il proprio supporto. Carter (Lawrence Saint-Victor) annuncia a Ridge (Thorsten Kaye), Eric (John McCook) e Quinn (Rena Sofer) che ha ottenuto una data per un’udienza per ottenere un ordine restrittivo contro Sheila.