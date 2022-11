Beautiful: Brooke, tutti la vogliono! | Anticipazioni puntate americane

“Brooke è affascinante e gli uomini la trovano irresistibile“. Con queste parole, il produttore e capo sceneggiatore di Beautiful, Brad Bell, ha illustrato l’attuale situazione di Brooke Logan Forrester nelle puntate americane della soap opera.

La donna, al momento, è in via di separazione dal marito Ridge Forrester che, deciso a farsi una vita con l’ex moglie Taylor Hayes, sarà deciso ad annullare il matrimonio con Brooke per presentarsi presto all’altare con la psichiatra. Tuttavia non è la mancanza d’amore nei confronti della Logan la spinta che muove Ridge, bensì gli inganni orditi dal figlio Thomas Forrester.

Beautiful: Ridge non ha ancora detto a Brooke di aver sentito la sua voce denunciare Thomas

“C’è un matrimonio all’orizzonte e solo una delle due donne potrà essere la sposa. Avremo un sorprendente finale per questa trama“, ha aggiunto Bell, anche se, dato che Brooke è irresistibile, sappiamo già prevedere come andrà a finire. In fondo da svariati anni lo schema è sempre quello: Brooke è colei che gli uomini vogliono, le altre sono solo amori secondari con cui accontentarsi (vedasi Eric Forrester, che si è dovuto arrendere molto tempo fa) o con cui stare come “scorta”, quando forze esterne separano l’uomo di turno, solitamente Ridge, dal suo destino…

Quando la verità sulle recenti azioni di Thomas ai danni della matrigna verranno a galla, è difficile pensare che ciò non sarà sufficiente a riportare Ridge verso la compagna. Ovviamente, ancora l’uomo non ha rivelato a Brooke di aver sentito la sua voce denunciare il figlio ai servizi sociali, altrimenti come dilungare questo malinteso: forse Brooke sarebbe riuscita a dimostrare in fretta che al telefono non era lei bensì Thomas che, date le minacce della Logan, ha usato una app per mimarne la voce ed incastrarla.

Beautiful, trame americane: Bill e Deacon alla corte di Brooke

Quel che è certo è che, appena la notizia che Brooke è rimasta senza marito si è diffusa, si sono fatti avanti i pretendenti, a partire da Deacon Sharpe: sia in Beautiful che in Febbre D’Amore, negli anni successivi alla sua passionale storia con la Logan, l’uomo ha collezionato molti flirt e amori, ma nel profondo ha continuato a desiderare solo l’indimenticabile Brooke e per questo, incoraggiato dalla figlia Hope, ha proposto di punto in bianco alla stessa Brooke di sposarlo, estraendo addirittura un anello di fidanzamento (acquistato non si sa come, visto che continuamente ci viene detto che è povero). Ancora una volta Brooke ha rifiutato, decisa a lottare per riavere il suo Ridge e così a Deacon non resta che continuare il flirt con Sheila Carter.

Subito dopo Deacon, a palesarsi alla porta dell’indimenticabile Brooke è stato Bill Spencer, ansioso anche lui di mettere la fede nuziale al dito della Logan. Peccato che, prima di ricevere l’informazione sulla sua rottura con Ridge, Bill stesse cercando di convincere Katie Logan ad abbandonare ogni ritrosia e tornare con lui. Tuttavia la donna, ritenendo che lui avrebbe fatto discorsi molto diversi in caso Brooke fosse stata disponibile, lo ha definitivamente (?) liquidato. E ha fatto bene visto che, appena si è allontanata, Bill è corso da Brooke!

Beautiful: tra Brooke e Liam potrebbe accadere qualcosa? Parla Brad Bell

Anche il magnate dell’editoria non sembra per ora essere riuscito a fare breccia, ma continuerà a tentare. Intanto Bill ha voluto far visita a Deacon per assicurarsi che non si faccia strane idee: Brooke è sua e un uomo senza soldi come lui nulla può per reggere il confronto con “Dollar Bill”!

E se Eric vive una storia con l’altra sorella di Brooke, Donna, continua a restare un suo inossidabile estimatore, avendo già messo in chiaro a Thomas e Steffy che lui tifa per Brooke per quanto riguarda il cuore di suo figlio Ridge.

Insomma, al momento l’unico uomo rimasto indenne al fascino di Brooke è Thomas, il quale tuttavia, ricorderete, aveva avuto una cotta per la matrigna in passato e, sicuramente, tornerà a tesserne le lodi una volta che gli autori riterranno abbia adempiuto a sufficienza al ruolo di suo antagonista.

E per quanto riguarda suo genero, Liam Spencer? Dato il loro rapporto sempre più saldo, Brad Bell ha commentato: “Potrebbe mai accadere qualcosa? Brooke ha già tradito Bridget anni fa, perciò non dico che sarebbe impossibile ma, qualora accadesse, peserebbe come un macigno sulla coscienza di Brooke“.

Il fatto che gli uomini non dimenticano mai Brooke è diventata una legge di natura in Beautiful, ma di certo rende abbastanza prevedibili le trame: qualsiasi ostacolo o inganno, finirà sempre con lei vittoriosa. Sicuramente ciò piacerà ai suoi tantissimi fan, ma rende già scritti in partenza i finali!