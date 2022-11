Beautiful, anticipazioni dal 28 novembre al 3 dicembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre 2022

Justin sorprende Carter e Quinn a letto insieme e i due gli confessano che Eric ne è a conoscenza, ma lo pregano di non svelare il segreto a Ridge.

Ridge e Katie sono in ansia perché non hanno novità da Justin che ha pedinato Quinn, inoltre Eric ha detto loro di non immischiarsi. Quinn e Carter, scoperti insieme da Justin, lo scongiurano di tacere riguardo alla loro relazione: è stato proprio Eric a proporla e Ridge non deve saperlo.

Mentre Paris informa Zende che cambierà casa, Steffy affronta Sheila che si è introdotta a casa sua per vedere Hayes. Sopraggiunge Finn che, nonostante la madre biologica lo implori di recuperare il loro rapporto, la allontana. Katie fa visita a Eric e i due si confidano: Katie gli rivela le difficoltà con Bill ed Eric è sul punto di dirle di aver spinto Quinn tra le braccia di Carter perché lui non riesce più a soddisfarla.

Beautiful, trame italiane: Brooke e Ridge affrontano Quinn e Carter

Justin dice a Ridge e a Brooke di aver sorpreso Quinn e Carter insieme. Ridge e Brooke vanno a casa di Carter e lo trovano con Quinn, ma lei dice loro che Eric sa tutto. Brooke e Ridge affrontano Quinn e Carter, convinti che stiano tradendo di nuovo Eric e non credono alle giustificazioni di Quinn.

Eric confida a Katie di avere una disfunzione erettile che non gli permette di soddisfare la moglie e di averla spinta a stare con Carter. Quando Brooke, incredula e sconvolta dalle dichiarazioni di Quinn, ne parla con la sorella, Katie conferma che Quinn dice la verità. Una verità che Ridge apprende direttamente dal padre.

Katie spiega a Brooke che Quinn ha detto la verità. È stato Eric a spingere la moglie ad andare a letto con Carter. Anche Ridge ha saputo come stanno le cose, ma non vuole accettarlo e cerca di convincere il padre a lasciare Quinn.

Eric dice a Ridge di sentirsi troppo solo nella sua grande casa. Intanto Hope e Finn parlano dei loro matrimoni e soprattutto di Sheila. Finn confida a Hope di desiderare nonostante tutto di conoscere meglio la madre naturale. Ridge cerca di convincere il padre a mettere un punto alla farsa con Quinn.