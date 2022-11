Beautiful, anticipazioni dal 7 al 12 novembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 7 a sabato 12 novembre 2022

Steffy affronta Finn per cercare di fargli comprendere che Sheila costituisce un pericolo per la famiglia Forrester e che quel suo sentirsi male sia solo il frutto di una diabolica strategia, ma lui non vuol sentire ragioni e continua imperterrito a difendere la madre.

Paris, invaghita di Finn, lo conforta. Sheila si risveglia e Steffy, sola con lei, può accusarla apertamente di tramare contro di lei e contro la sua famiglia. Sheila le mostra l’emoji a forma di cuore che le ha inviato Finn, lui le vuole bene quindi lei sarà sempre presente nella vita di suo figlio e Steffy non può farci nulla. Steffy non ci crede e reagisce.

Eric e Ridge sono preoccupati, ma convinti che Finn non deluderà di nuovo Steffy. Finn si sente in colpa per il malore avuto da Sheila mentre lui la stava cacciando di casa e Paris lo tranquillizza. Carter cerca inutilmente di sapere da Quinn il motivo del suo turbamento. Sheila provoca un malore a se stessa e a Steffy e con Finn, che corre subito da lei, recita la parte della madre disperata che non vuole essere esclusa dalla vita del figlio. Sheila scongiura Finn di accoglierla in famiglia. Finn sembra molto indeciso su quale posizione prendere: assecondare la madre che ha sempre cercato, o la moglie Steffy che continua a inveire contro di lei e ad averne paura.

Beautiful, trame settimanali: tutti contro Sheila (tranne Finn?)

Finn dice alla madre naturale di uscire per sempre dalla loro vita. La reazione di Sheila è spaventosa. Intanto Eric ha organizzato una serata romantica per Quinn. Ma a sorpresa chiama Carter per fargli una strana proposta. Brooke e Katie scoprono che Donna è ancora innamorata di Eric e ricordano i vecchi tempi in cui erano sposati. Liam è turbato perché Eric ha perdonato Quinn e Carter e ne parla con Wyatt.

Eric cerca di convincere Quinn a continuare a frequentare Carter visto che lui soffre di una disfunzione che gli impedisce di avere rapporti sessuali con la moglie. Carter e Quinn sono sconvolti dalla proposta di Eric, che però insiste. Brooke, Donna e Katie si coalizzano contro Quinn, colpevole di aver manovrato e strumentalizzato l’amore che suo marito prova per lei.

Carter e Quinn sono increduli e disorientati al pensiero di poter stare insieme con il consenso di Eric, tanto che decidono di soprassedere. Donna si lascia andare e dichiara alle due sorelle che Eric è l’uomo della sua vita.

Mentre Carter rimugina sulla proposta di Eric, Quinn lo raggiunge e lo informa che l’atteggiamento del marito non è cambiato: non ha nulla in contrario sul fatto che loro due si frequentino.

Steffy e Finn dicono a Hope e Liam di essere determinati a tener lontana Sheila dalle loro vite, perché la ritengono pericolosa per la famiglia Forrester e sono consapevoli che stia mettendo in atto una strategia per raggiungere i suoi scopi.