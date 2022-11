Beautiful: Deacon esce di prigione! | Anticipazioni puntate italiane

Un po’ di pazienza (data la programmazione col contagocce di Mediaset) e poi anche nelle puntate italiane di Beautiful tornerà sulla scena Deacon Sharpe, sempre interpretato da Sean Kanan. Introdotto per la prima volta nel lontano 2000, il padre di Hope Logan Spencer è rimasto nel mondo dei Forrester fino al 2004 quando, ricaduto nell’alcol a causa di un Massimo Marone in cerca di vendetta, lasciò Los Angeles.

Nel 2009, personaggio e attore vennero introdotti in Febbre D’Amore dove Deacon ha collezionato crimini e amori fino al 2012. Nello stesso anno tornò a Beautiful, quando Bill Spencer, ricattando il direttore di una prigione, lo fece rimettere in libertà. Ma fu solo nel 2014 che Sharpe rientrò fisso nel cast per restarvi fino al 2017: in quell’occasione Deacon fu arrestato per il tentato omicidio dell’ex moglie Quinn Forrester.

Spoiler Beautiful, episodi italiani: Deacon avrà molto a che fare con Sheila Carter

Il ritorno di Deacon sarà un fulmine a ciel sereno: l’uomo si presenterà sulla soglia del cottage nella proprietà di Brooke Forrester, dove vive sua figlia Hope. Per la giovane Logan, tuttavia, non sarà una vera e propria sorpresa visto che verrà rivelato che, da tempo, la ragazza intrattiene col genitore un rapporto epistolare. Al contrario di Brooke e Bridget, che mai hanno risposto alle lettere di Deacon, Hope ha voluto mantenere un rapporto col padre, credendo nella sua redenzione e nel suo diritto ad avere una seconda chance.

Deacon uscirà di galera a seguito di una riduzione di pena, determinata da un sovraffollamento delle carceri: grazie ad una buona condotta, dunque, potrà godere della libertà vigilata. C’è da dire che non tutti saranno pronti ad accoglierlo a braccia aperte: se Liam avrà una qualche remora iniziale, che poi abbandonerà presto per amore della moglie, Ridge e Brooke manifesteranno la propria contrarietà ad averlo nella vita di Hope, certi che l’uomo voglia solo approfittarsi della figlia.

Se la situazione di Deacon – allontanato dalla propria discendenza – vi ricorda qualcosa, avete ragione: la sua situazione è esattamente la stessa che sta vivendo Sheila Carter. Il parallelismo sarà la base con la quale i due inizieranno un’alleanza, che si trasformerà in amicizia e, col tempo, anche in qualcos’altro…

Pur essendo consapevoli della reciproca storia, Sheila e Deacon non si erano mai incontrati nella lunga storia di Beautiful e questa loro interazione rappresenterà qualcosa di totalmente inedito. In realtà, durante la sua permanenza in Febbre D’Amore, un Deacon sotto ricatto è stato scagnozzo di alcuni sedicenti parenti di Sheila, ma ovviamente questo dettaglio in Beautiful verrà totalmente trascurato senza farne alcuna menzione.